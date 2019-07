Kulturbüro Stadt Rheinberg : Rheinbergs neuer Spielplan ist da

Ende September beginnt die neue Spielzeit des Kulturbüros. Geboten wird der bewährte Mix aus Theater, Kabarett und Kinderprogramm.

Das neue Programm für die Spielzeit 2019/2020 steht, die handlichen und übersichtlichen Heftchen mit den kulturellen Angeboten sind verteilt und verschickt, und zum 1. September kommt personelle Verstärkung: Dann ersetzt Dominik Baum Yvonne Schmitz. Es läuft also im Kulturbüro der Stadt Rheinberg, zumal es auch eine erfreuliche Entwicklung bei den Zuschauerzahlen gibt, wie Dorothee Brunner vom Kulturbüro berichtet: „2018 hatten wir allein 343 Abonnenten für unsere Theateraufführungen in der Stadthalle. 86 Prozent davon haben ihre Abos sofort mit in die neue Spielzeit genommen – und das ohne zu wissen, was auf sie zukommt.“ Das zeugt von Vertrauen in die Arbeit der Kulturmacher.