Ossenberg : Verein für die Schlosskapelle feiert Jubiläum

Ossenberg Am Sonntag wird nach einem ökumenischen Gottesdienst gefeiert.

Im Vergleich zur Geschichte der Kapelle ist es ein kurzer Zeitraum, aber es ist doch schon ein Vierteljahrhundert her, dass der Wiederaufbau der Schlosskapelle Ossenberg begann. Vor 25 Jahren gründete sich dazu der „Verein zur Erhaltung der Schlosskapelle Ossenberg“. Deshalb lädt der Vorstand ein zum Jubiläumsfest für Sonntag, 29. September, um 15 Uhr in die Schlosskapelle. Gemeinsam mit Pfarrerin Ulrike Thölke und Pfarrer Martin Ahls von St. Peter will der Verein in einem ökumenischen Gottesdienst Dank sagen für die vergangenen Jahre und das gute Miteinander. Anschließend wird der Anlass mit einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen und kühlen Getränken gewürdigt.