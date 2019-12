Volles Programm : Mit Zweitaktern in den dritten Advent

Rheinberg Am Wochenende findet der Spektakel-Markt an der Evangelischen Kirche statt – mit einem großen Bühnenprogramm.

Vor der Kulisse des Innenhofs der evangelischen Kirche will der Verein Spektakel Rheinberg am Wochenende des dritten Advents, am 14. und 15. Dezember, mit der 22. Auflage des Rheinberger Adventsmarktes die Menschen verzaubern. Die Besucher können sich auf Neues freuen. So kommt der Glühwein erstmalig in Rot und Weiß von einem Winzer in die Wärmbehälter. Die Organisatoren sorgen wieder für weihnachtliches Flair, Leckereien, die allseits beliebten Stände in den schmucken Holzhütten und ein tolles Bühnenprogramm.