Karneval in Rheinberg 22. Niederrheinisches Prinzentreffen in Ossenberg

Sie kommen aus Rheinberg, Moers, Duisburg, aus allen niederrheinischen Ecken, aus dem Westfälischen und sogar aus den Niederlanden: Wenn am Freitag, 19. Januar, das 22. Niederrheinische Prinzentreffen in Ossenberg stattfindet, knubbeln sich die Tollitäten. Mindestens 45 Prinzen und Prinzessinnen mit Gefolge werden am frühen Freitagabend erwartet. Dank der Unterstützung der Herzogin und des Herzogs von Urach treffen sie sich in einem angemessen Ambiente, nämlich in der Remise auf Schloss Ossenberg Unter der Schirmherrschaft der Volksbank Niederrhein und gesponsert unter anderem von Solvay findet dort ein großes Stelldichein der teilweise von weit her angereisten Tollitäten statt. Während des Empfangs in der Remise beginnt bereits um 18 Uhr eine karnevalistische Party im Festzelt auf dem Schützenplatz an der Kirchstraße. Ab 20 Uhr sind dann auch die Prinzen und Prinzessinnen vom Schloss zurückgekehrt und feiern mit.