Sparkasse am Niederrhein : 212.695 Euro für Rheinberger Vereine

Sparkassendirektor Frank-Rainer Laake (li.) moderierte auch das Ehrenamtsforum vor einem Jahr. Foto: Bettina Engel-Albustin / fotoage

RHEINBERG Die Sparkasse am Niederrhein lädt für Mittwoch, 5. Juni, um 18 Uhr, die Vertreter von rund 100 gemeinnützigen Vereinen und Organisationen aus Rheinberg in das Forum des Amplonius-Gymnasiums ein. „Im Mittelpunkt stehen die Menschen, die sich ehrenamtlich in und für Rheinberg engagieren“, sagt Sparkassendirektor Frank-Rainer Laake und betont: „Deren wertvolle Arbeit unterstützen wir in diesem Jahr mit insgesamt 212.695 Euro.“ Im Gespräch mit dem Sparkassenvorstand berichten einige Gäste von ihrer ehrenamtlichen Arbeit und stellen aktuelle Projekte vor.

