Streit um Fahrrad : Mann randaliert an Rheinberger Bushaltestelle

Rheinberg Polizisten haben am Mittwochnachmittag einen Mann aus Kamp-Lintfort an der Bahnhofstraße in Rheinberg überwältigt und in Gewahrsam genommen.

Polizisten haben am Mittwochnachmittag in Rheinberg einen Mann aus Kamp-Lintfort überwältigt und in Gewahrsam genommen. Der 20-jährige war an der Bahnhofstraße in Rheinberg gegen 15.30 Uhr mit seinem Fahrrad in einen Bus eingestiegen, wo er bald darauf mit dem Busfahrer in Streit geriet. Wie die Polizei mitteilte, habe der junge Fahrgast sein Fahrrad an einer bestimmte Stelle im Bus abstellen wollen. Dort sei es aber wegen anderer Fahrgäste zu eng gewesen. Das Fahrrad haben auch an keiner anderen Stelle im Bus abgestellt werden können, da es an geeigneten Befestigungsmöglichkeiten gefehlt habe.