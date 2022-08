2. Streetfood-Festival in Ossenberg : Leckeres aus aller Welt

Ossenberg Von Freitag, 26. August, bis Sonntag, 28. August, findet das zweite Streetfood-Festival in Ossenberg auf dem Dorfplatz an der katholischen Kirche statt. Es gibt auch ein Rahmenprogramm, unter anderem singt ein Helene-Fischer-Double.

Ein kleines bisschen stolz ist Carsten Kämmerer, Organisator des zweiten Ossenberger Streetfood-Festivals, schon, dass dieses kulinarische Fest erneut stattfinden kann. „Ich denke, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass solch ein Event in einem kleinen Dorf wie Ossenberg stattfindet“, so Kämmerer. Aber die Premiere im vergangenen Jahr sei vielversprechend gewesen. Ein Großteil der Händler habe schon damals zugesagt, 2022 wieder mitzumachen.

Nun findet am Wochenende das Festival mit gut 20 Trucks und Ständen sowie Spezialitäten aus vielen Ländern statt. „Es wird unter anderem Nudelvariationen aus Italien , Burger aus den USA , Crèpes aus Frankreich , Cocktails aus Kuba, süße Schornsteine aus den Niederlanden, Borschtsch und Schaschlik aus Osteuropa oder Pitta, das in Griechenland und dem Nahen Osten ein Traditionsgericht ist, geben.

Deutschland wird mit Weinen aus Rheinland-Pfalz und Schwaben, Currywurst aus dem Ruhrgebiet und außergewöhnlichen Lachsburgern aus Norddeutschland vertreten sein. „Und natürlich mit süffigen Bier, gebraut in Perrich bei Wesel“, so Kämmerer. Süßes gibt es am Poffertjes-Stand, an Egons Eiswagen oder bei der Ossenberger Cocktail-Ambulanz. Auch Vegetarier und Veganer kommen zum Zug.