Spende der Sparkasse am Niederrhein 1500 Trinkflaschen mit dem Amplonius-Logo drauf

Dank einer 6000-Euro-Spende der Sparkasse am Niederrhein konnten 1500 Trinkflaschen produziert werden. „Für die zukünftigen Schülerjahrgänge gleich mit“, freut sich Marcus Padtberg. Und auch an die ehemaligen Amplonianer sei gedacht worden, so Annette Sandmann. „Über unseren Förderverein kann man für fünf Euro eine Flasche bekommen. Einfach eine E-Mail an foerderverein@amplonius.de schreiben und dann melden wir uns.“