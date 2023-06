Europaschule Rheinberg 144 Zehntklässler feiern „Serienreife“

Der Schulleiter, Martin Reichert, ließ in seiner Rede „10 Staffeln“ Schulleben und Schulgeschichten Revue passieren, in denen er Drehorte wie den Pulverturm in den Jahrgängen 5 und 6 oder den Hauptstandort an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße in den Jahrgängen 7 bis 10 thematisierte. Er erinnerte an Episoden-Highlights wie Europatage, Schüleraustausche oder Berufsorientierung, aber auch an schwierige „Produktionsbedingungen“ während der Coronazeit.