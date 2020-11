Blaulicht-Ticker : 14-Jähriger zündet Böller und verletzt sich

Bei allen Silvesterraketen und -böllern ist Vorsicht angesagt. Sie können sehr gefährlich sein. Foto: dpa/Peter Steffen

Rheinberg Ein 14-jähriger Rheinberger ist durch die Explosion eines „Polen-Böllers“ schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr an der Xantener Straße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken