Übung von Feuerwehr Rheinberg und Rotem Kreuz 120 Einsatzkräfte spielen Chlorgasunfall im Freibad durch

Jetzt handelte es sich um eine Übung. Und zu der gehörten viele Verletzte. Mitglieder der Duisburger Spezial-Einsatztruppe I.S.A.R. (International Search And Rescue) haben sich Mimen zur Verfügung gestellt. René und Christian etwa haben sich Wunden am Kopf angemalt, die total echt aussehen. Verwundete mit Kopfverbänden und offenen Wunden werden aus dem Freibad zum Parkplatz geführt, wo sie umgehend versorgt werden. Auch von den niederländischen Sanitätern. Jac Jeurissen, der Bereitschaftsleiter des Rode Kruis in Horst, ist ziemlich begeistert. „Für uns war das toll, an einer solchen Übung teilzunehmen“, sagt er später. „Das war sehr schön und lehrreich.“ Erst im Juni waren die Rheinberger in Horst und haben dort auch mit ihren Partnern zusammengearbeitet. „Jeder arbeitet ein bisschen anders, aber es passt“, so Jeurissen. „Wir sind in den Niederlanden im Rode Kruis etwas anders organisiert als die Deutschen im Roten Kreuz.“