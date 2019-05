Bauvorhaben in Rheinberg : Müssen die Mietergärten weichen?

Rheinberg Die Investoren der Reichelsiedelung möchten 120 bis 150 neue Wohnungen bauen. Genau dort, wo jetzt gut gepflegte Kleingärten liegen.

2010 haben mehrere Investoren das Gros der Wohnhäuser in der Reichelsiedlung von der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) übernommen. Inzwischen wurden die meisten der 660 Wohnungen modernisiert. Es hat sich viel getan in der einst von Textilunternehmer Herbert Reichel für seine Mitarbeiter gebauten Siedlung.

Das stellte im Ausschuss niemand in Zweifel. Allerdings bereitete die für die neuen Häuser vorgesehene Fläche Kopfzerbrechen. Denn sie liegt an der Annastraße zwischen der Bahnlinie und Erlen- beziehungsweise Ahornstraße. Dort befinden sich seit rund 25 Jahren sogenannte Mietergärten. Und die möchte niemand abreißen.

Die SPD-Fraktion schaute sich die Gärten am Montagabend vor ihrer Fraktionssitzung an. Die Politiker waren schwer angetan vom gepflegten Zustand der rund 25 Kleingärten. Fast alle Pächter sind Bewohner der Siedlung. So auch Monika und Robert Bieniek. Die Eheleute wohnen an der Ahornstraße. Seinen Garten pflegt das Paar seit 25 Jahren. Die Rosen blühen, der Rasen ist akkurat geschnitten, ebenso die dichte Hecke als Einfassung des kleinen grünen Paradieses. „Wir lieben unseren Garten“, sagte Monika Bieniek, während sie Claudia von Parzotka-Lipinski von der SPD ihre Rosen zeigte. „Als wir damals angefangen haben, war hier nichts, das Gras stand so hoch“, erzählte die 66-Jährige und hielt ihre flache Hand rund 80 Zentimeter über dem Boden. Die SPD-Politiker staunten. „Diese Gärten müssen bleiben“, betonte Ratsherr Friedhelm Kung. Und auch Fraktionsvorsitzender Jürgen Madry zeigte sich begeistert von der schönen Anlage.