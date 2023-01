Sammelaktion in Rheinberg 1117 Paar Schuhe für Kolpingaktion abgegeben

Manche hätten die ausgemusterten Schuhe in Wäschekörben, andere in Mülltüten oder Kartons, wieder andere einfach nur so abgegeben. Karina Eichhorn: „Eine ältere Dame kam mit dem Rollator und hatte ein paar Schuhe in der Hand.“ Eine andere Seniorin habe erzählt, dass ihr Mann kürzlich verstorben sei. Sie hat eine ganze Reihe seiner gut erhaltenen Schuhe gespendet.