Spende der Abiturienten der Europaschule Rheinberg : 1000 Euro für das Hospiz

Das Hospiz Haus Sonnenschein an der Moerser Straße in Rheinberg freut sich über eine Spende des ersten Abitur-Jahrgangs der Rheinberger Europaschule. Die Hoffnung der Schülerinnen und Schülern des Abiturjahrgangs 2020, ihre im vergangenen Jahr ausgefallene Abschlussfeier in diesem Jahr nachholen zu können, hat sich zwischenzeitlich in Luft aufgelöst. Wie es bei den meisten Abschlussklassen üblich ist, hatte auch der Abi-Jahrgang 2020 Spendengelder für die Abschlussparty gesammelt. 1000 Euro waren dabei zusammengekommen. Jetzt haben die Schülerinnen und Schüler entschieden, die Summe einem guten Zweck zukommen zu lassen.

„Wir freuen uns sehr über diese Spende“, sagt Mirjam Klaas, die das Hospiz Haus Sonnenschein leitet. „Ein großes Dankeschön an die Schüler der Europaschule, die mit ihrer Spende dazu beitragen, das Leben der Hospizbewohner angenehmer zu machen.“ Von Spendengeldern werden Dinge gekauft, die durch den Pflegesatz nicht abgedeckt sind. So können sich die Bewohner zum Beispiel über neue bequeme Gartenstühle freuen. Das Hospiz in Trägerschaft der Moerser St.-Josef-Krankenhausgesellschaft ist erst vor wenigen Wochen in einen Neubau an der Moerser Straße umgezogen. up