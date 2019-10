Dritte Auflage ein Erfolg : Mehr als 1000 Borther feiern ausgelassen Oktoberfest

Borth Das Zelt war rappelvoll. Doch größer soll die Party nicht werden, damit der dörfliche Charakter nicht verloren geht.

Bereits zum dritten Mal wurde in Borth in Lederhosen und Dirndl gefeiert. Schaute man sich am Samstagnachmittag im idyllischen Dorf um, konnte man schnell erahnen, wohin es die vielen Menschen in Trachten zog. Los ging es um 16.30 Uhr im Festzelt an der Wallacher Straße. Eingeladen hatten wieder die Karnevalisten der 1. KG Rot-Weiß Borth gemeinsam mit den Schützen der Bruderschaft St. Evermarus und dem Zelteverleih Evers mit Markus und Wolfgang Wrobel an der Spitze. Unterstützt wurden sie von Caterer Schwartz aus Duisburg.