Rheinberg: 100 Prozent Einzelzimmer im Altenheim

Rheinberg-Orsoy Evangelische Altenhilfe startet die Erweiterung des Pflegeheimes in Orsoy. Es folgt im nächsten Schritt die Modernisierung des bestehenden Gebäudes. Die vom Gesetzgeber geforderte Einzelzimmerquote wird zu 100 Prozent erfüllt.

Es wird noch ein klein wenig dauern, bis die Evangelische Altenhilfe Duisburg Am Ostwall in Orsoy mit schwerem Gerät durchstarten kann; ihr Alten- und Pflegeheim zu erweitern und fit zu machen für die Zukunft. Weil aber nur noch ein paar Details offen sind auf dem denkmalsensiblen Terrain am Rhein, haben die Verantwortlichen am Dienstagmorgen symbolisch zum Spaten gegriffen und in knochentrockener Erde ein Signal gesetzt. Es kann losgehen mit dem Aufbruch in die neue Pflegezeit. Bis die erreicht ist, werden gut drei Jahre ins Land ziehen. Dann werden alle Bewohner in modernen Einzelzimmern mit einer rollstuhlgerechten Nasszelle leben. Der Gesetzgeber gibt eine Einzelzimmer-Quote von 80 Prozent vor. Der Bauherr möchte 100 Prozent erfüllen.