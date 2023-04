Familienfest im Rheinberger Pflegezentrum Die Kunststopferin ist 100 Jahre alt geworden

Hier fühlt sich die 100-Jährige gut aufgehoben. Auch wenn Augen und Ohren nicht mehr so recht funktionieren, nimmt sie noch regen Anteil am Drumherum. So oft es geht, verlässt sie ihr Bett, ist mit Hilfe des Rollators im Haus unterwegs, manchmal lässt sie sich im Rollstuhl fahren, erzählt ihr Sohn. Geboren wurde Emmi-Klara Pache vor 100 Jahren in Gelsenkirchen als jüngstes Kind in der Familie. Ihre Eltern, ehemals Bauern in Ostpreußen, waren ins Ruhrgebiet gezogen, wo der Bergbau Arbeit und Brot verhieß.