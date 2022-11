Unternehmen in Rheinberg Stipendiaten zu Gast bei Aumund

Zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung ermöglicht Aumund den Stipendiaten deshalb Aufenthalte in ausländischen Aumund-Gesellschaften. In den vergangenen Jahren haben 15 Stipendiatinnen und Stipendiaten ihre Praxissemester oder Abschlussarbeiten in England, Brasilien, Hongkong, Indien und Frankreich absolviert. Aktuell verbringt ein Stipendiat sein Praxissemester in Indien. Die Stipendiaten berichteten über ihre Auslandserfahrungen. Tom Volz etwa gab Einblicke in seinen Aufenthalt bei Aumund Brasilien in São Paulo: „Es war eine unvergessliche Erfahrung.“ Emma Schlosser referierte über ihre Arbeitserfahrung und die Entwicklung ihrer mit 1,0 bewerteten Masterthesis bei Aumund Asia in Hongkong. Der Jubiläums-Stipendiaten- und Alumnitag endete mit einem Betriebsrundgang und der Besichtigung der Konstruktionsabteilung.