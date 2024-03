Beim Tennisclub Grün-Weiß Rheinberg So lief die erste Stadtmeisterschaft der Kinder im Eisstockschießen

Dass die Veranstalter mit diesem Vorhaben offene Türen einrannten, zeigte sich schon bei der für ein solches Event kurzfristigen Planung. „Wir haben vor zehn Tagen mit der Organisation begonnen und haben heute 48 Kinder und Jugendliche bis zwölf Jahre am Start“, erklärt Günter Broeks. Jeweils vier Mitspieler bildeten zwölf Teams mit illustren Namen wie „Wombats“, „Girls on Ice“ oder „Die Spontanen“. Die Regeln sind überschaubar: Jedes Team schiebt seine Eisstöcke in drei Durchgängen jeweils einmal über eine der beiden jeweils 16 Meter langen und drei Meter breiten Bahnen aus Polyethylenplatten. Für jeden Eisstock, der nach den acht Würfen näher an der Daube ist als der erste des Gegners, gibt es einen Punkt.