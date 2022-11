Bürgerservice Rheinberg : Neuer Abfallkalender mit einigen Veränderungen

Rheinberg Der neue Rheinberger Abfallkalender ist da und wird noch im November verteilt. Die Revier-Einteilung bleibt unverändert. Aber einige Neuerungen sind zu beachten.

Neu ist die gesonderte Abholung der Tannenbäume. Die Abholung ist nach wie vor anmeldefrei und erfolgt in der Zeit vom 9. bis 16. Januar 2023 im jeweiligen Grünschnittrevier. Man muss seinen Tannenbaum am jeweiligen Abholtag bis spätestens 6 Uhr morgens gut sichtbar auf den Bürgersteig, den Gehwegrand oder in eine freie Parkbucht – sprich: auf das öffentliche Grundstück – legen.