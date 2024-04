Gesundheitsversorgung in Rheinberg Hausarzt Bullermann übergibt an seine beiden Kinder

„In all den Jahren sind mir meine Patienten sehr ans Herz gewachsen und ich möchte mich bei allen herzlich für das langjährige Vertrauen bedanken. Der Abschied fällt mir sehr schwer“, sagt der 66-jährige Wolfgang Bullermann. „In der Regel habe ich die gesamte Familie versorgt und Kinder und Jugendliche bis in ihr Erwachsenenleben begleitet.“ Er hätte das Team gerne noch eine Weile unterstützt, was ihm aber leider aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist. „Gerne schaue ich auf die Zeit zurück, ich habe immer mit einem tollen Team gearbeitet und freue mich darüber, dass unsere Patienten auch in Zukunft gut versorgt sein werden“, so der Arzt.