Personennahverkehr in Rheinberg Blumen und Gutschein für 90.000 Bürgerbus-Fahrgast

Hedwig Baschista musste sich erst einmal sammeln. Die 86-jährige Rheinbergerin war am Montag um kurz nach 14.30 Uhr an der Haltestelle Moerser Straße in den Bürgerbus eingestiegen, da wurde sie nur ein Stückchen weiter schon wieder gebeten auszusteigen. Susanne Grimm und Karl-Heinz Lochen vom Vorstand des Rheinberger Bürgerbusvereins fingen Hedwig Baschista gewissermaßen ab: „Sie sind der 90.000 Fahrgast des Bürgerbusses“, sagte Lochen. „Und deshalb haben wir eine kleine Überraschung für Sie.“ Dann überreichte er der Seniorin zusammen mit seiner Vorstandskollegin einen Strauß Blumen und einen Gutschein für ein Buch aus der Buchhandlung Schiffer-Neumann.