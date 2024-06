Bauarbeiten in Rheinberg Deichverband sieht keine Gefahr durch Hochwasser

Die Hochwasserkatastrophe im Süden Deutschlands, starke Regenfälle auch in NRW, und gleichzeitig Deichbauarbeiten in Rheinberg am Rhein, der hohes Wasser führt: Das kann schnell zu Verunsicherung führen. So fragten Leser nach dem Bericht über die Arbeiten in Wallach, wo der Deich auf einer Strecke von 500 Metern abgetragen worden ist: Kann das gut gehen oder müssen die Anwohner damit rechnen, dass das Hochwasser des Rheins zur Gefahr wird?