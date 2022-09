Konzertreihe in Rheinberg : Achtmal Klassisches in der Stadthalle

Info

Tickets Eintrittskarten zu den Konzerten zum Preis von 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) sind erhältlich in der Buchhandlung am Rathaus in Kamp-Lintfort, in der Tourist-Info Moers an der Kirchstraße sowie bei HiFi Komossa an der Orsoyer Straße in Rheinberg. Online können Karten unter eventim.de und musikalische-gesellschaft.de geordert werden. Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt.