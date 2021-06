Groß-Einsatz zwischen Rheinberg und Duisburg : Wieder Badeunfall im Rhein – eine Person gestorben, zwei vermisst

Rheinberg/Duisburg Mit einem Großaufgebot wird am Mittwochabend zwischen Rheinberg und Duisburg nach zwei vermissten Personen im Rhein gesucht. Eine weitere Person ist nach dem Badeunfall gestorben. Es ist schon der dritte Groß-Einsatz innerhalb einer Woche.

Wie die Polizei Duisburg und die Feuerwehr Rheinberg auf Anfrage unserer Redaktion berichteten, wurden am Mittwochabend noch zwei Personen vermisst. Nach ihnen werde gesucht, erklärten die Einsatzkräfte. Eine weitere Person sei schon aus dem Wasser gezogen worden. Sie sei reanimiert worden, aber im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei Duisburg mit.

Wie ein Reporter unserer Redaktion vor Ort berichtete, war auf der Rheinberger Rhein-Seite ein Großaufgebot an Einsatzkräften. Mit mehreren Booten suchten Polizei, Feuerwehr und Deutsches Rotes Kreuz (DRK) nach den vermissten Personen. Aus der Luft wurden sie durch einen Hubschrauber unterstützt. Die Schifffahrt sei gestoppt worden, bestätigte ein Sprecher der Polizei Duisburg.

Wie er weiter berichtete, sollen die vermissten Personen zu einer Gruppe von mehreren Menschen gehören, die sich am späten Nachmittag oder am frühen Abend am Rhein aufgehalten hatten. Unter ihnen sollen auch Kinder gewesen sein. Die näheren Umstände waren zunächst unklar.