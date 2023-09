Einsatz bei Orsoy Schiff löst sich vom Ufer und legt sich im Rhein quer

Das vor Anker liegende, 135 Meter lange Gütermotorschiff „Stormvogel“ hat sich am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr in Höhe von Rheinkilometer 794 bei Orsoy aus bislang ungeklärter Ursache vom Ufer gelöst und sich quer zur Fahrrinne gelegt. Anwohner Josef Devers hat die Wasserschutzpolizei alarmiert. Die hat die Schiffsführer die ganze Nacht über vor dem Hindernis gewarnt und es ausgeleuchtet, so ein Sprecher. Eine Bergung sei erst bei Tagesanbruch möglich gewesen. Am Mittwochvormittag wurde die Ladung mit einem Schiffskran gelöst und in ein anderes Schiff umgeladen. Die Art der Fracht ist nicht bekannt. bp/RP-Foto: arfi