Lkw-Verkehr in Rheinberg Wendeanlage in der Straße Minkeldonk ist fertiggestellt

Insbesondere Lastwagen, die von der Autobahn- beziehungsweise Umgehungsstraße (K31) am Total-Autohof in die Straße Minkeldonk (eine öffentliche städtische Straße) fahren, haben nun die Möglichkeit, vor der Alten Landststraße zu wenden. „Dadurch soll verhindert werden, dass die Lkw über die Alte Landstraße in Richtung der Wohngebiete am Annaberg oder in die Innenstadt fahren“, sagte Robert Braun, Fachbereichsleiter Tiefbau und Grünflächen bei der Stadt.