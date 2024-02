Richfest in Rheinberg Zwölf neue Wohnungen am Annaberg

Eigentlich sollte ja alles schon viel früher passieren. Die beiden alten Sechs-Familien-Häuser an der Lindenstraße am Annaberg, errichtet 1952, habe man bereits vor zwei Jahren abgerissen, erzählte Hans Dahmen am Freitag beim Richtfest für zwei neue Mehrfamilienhäuser. Der Geschäftsführer der Wohnungsgenossenschaft Rheinberg: „Wegen der Baupreisexplosion und der Lieferengpässe in der Baubranche im Jahr 2022 haben wir den Neubau damals erst einmal verschoben. Zum Glück haben wir die Konditionen für die Neubauten noch in der Niedrigzinsphase festgezurrt.“ Andernfalls hätte der Kostenrahmen von jetzt 3,6 Millionen Euro für das Projekt wohl kaum eingehalten werden können.