Kultur in Rheinberg Mit Sommermusik geht’s auf in den Herbst

Das Besondere am Pohlmann-Konzert war damals, dass der Sänger und Gitarrist eigentlich gar nicht mehr als Solist auftreten wollte. Für den Schwarzen Adler machte er damals eine Ausnahme und war nach dem ausverkauften Konzert so begeistert, dass er versprach: „Ich komme wieder.“ Und jetzt kommt er wieder. Am Samstag, 21. Oktober, um 20 Uhr, sitzt Pohlmann wieder allein auf der Adler-Bühne und singt seine Songs. Mit „Wenn jetzt Sommer wär‘“ landete er 2006 einen echten Sommerhit. Seither ist der Wahl-Hamburger fester Bestandteil der deutschsprachigen Musikszene, ohne sich dabei auf die ständige Jagd nach dem nächsten Hit zu machen. Stattdessen setzt er auf Beständigkeit, tiefsinnige Texte, charmante Kompositionen auf der Gitarre. Und obwohl er mit seinen Songs das Publikum zum Nachdenken anregen will, ist der Singer-Songwriter trotz aller Tiefgründigkeit immer noch der Frontmann, der mit Witz in seinen Live-Shows auf der Bühne ein wirklich gutes Lebensgefühl vermittelt. Denn: „Das Leben ist zu seltsam, als dass es keinen Spaß machen dürfte.“ Seine authentischen und ehrlichen Songs präsentiert Pohlmann jetzt bei der 20 Städte umfassenden „falschgoldrichtig“-Tour. Karten für das Konzert sind noch zu haben. Sie kosten 25 Euro.