Kontrolle wegen Coronaschutzbestimmungen in Rheinberg : Shisha-Bar: „Razzia war überzogen“

Rheinberg Das Ordnungsamt Rheinberg ermittelt wegen möglicher Verstöße gegen Coronaschutzbestimmungen gegen vier Personen, die sich am Dienstagnachmittag im Bahnhofslokal aufhielten. Der Inhaber hält das Ausmaß der Kontrolle für überzogen.

Bei der Razzia in der Miami-Shisha-Bar im Rheinberger Bahnhofsgebäude am Dienstagnachmittag (wir berichteten) trafen Mitarbeiter des Ordnungsamtes und der Polizei vier Personen in dem Lokal an. Das teilte Jonny Strey, Leiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung, am Mittwoch auf Nachfrage mit. Gegen alle vier Personen leite das Ordnungsamt Ermittlungsverfahren wegen eines eventuellen Verstoßes gegen die Bestimmungen der Coronaschutzverordnung ein. Es wird vermutet, dass die Bar unerlaubterweise betrieben worden sei.