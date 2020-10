Blaulicht-Ticker : Pfarrer wird Laptop bei Beerdigung gestohlen

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Rheinberg Die Polizei hat am Dienstag einen höchst pietätlosen und dreisten Fall von Diebstahl mitgeteilt. Während einer Beerdigung am Montagmorgen gegen 10 Uhr auf dem Rheibefger Friedhof am Annaberg ist einem Pfarrer ein Laptop gestohlen worden.