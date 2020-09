Kulturprojekte Niederrhein in Rheinberg : Improvisierter Jazz mit armenischen Kurzoboen

Rheinberg-Winterswick Das Trio Skulski/Gerigk/Roth überzeugte in Winterswick mit tollen Improvisationen. Zu dem Trio gesellten sich André Meisner und Hovannes Magaryan, die mit dem Duduk ein besonderes Instrument mitgebracht hatten.

Kerzen in der Hofeinfahrt wiesen den Weg auf das Grundstück der Familie Bröcking-Prangenberg. Vor dem Tor des Innenhofs gibt es eine Feuerstelle, im Innenhof Baumstümpfe mit Kissen, diverse Bänke und Stühle zum Sitzen für die gut 80 Gäste. „Die ersten beiden Hofkonzerte in Moers und am Weyershof in Neukirchen-Vluyn waren sehr erfolgreich“, freut sich der Vorsitzende der „Kulturprojekte Niederrhein“, Rüdiger Eichholtz, über die Resonanz auch an diesem Abend. „Ein super Ding, hätte ich nicht gedacht. Solche Orte leben plötzlich neu auf.“