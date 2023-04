Disco in Rheinberg In Alpsray wackelt künftig der Tanzboden

Alpsray · Nicht Tanzen ist auch keine Lösung, sagt Sami Durak vom To Hoop in Alpsray. Er bietet in seinem Lokal nun einmal im Monat einen Discoabend an. Am Ostersamstag findet der erste „Tanzboden“ statt.

06.04.2023, 07:54 Uhr

Das To Hoop wird einmal im Monat zur Disco. Foto: Jungschützen

Im To Hoop, dem Club im Bürgerzentrum Alpsray an der Alpsrayer Straße 102, gibt es ab sofort einmal im Monat Disco. „Tanzboden“ heißt die Veranstaltung, die am Ostersamstag, 8. April, erstmals stattfindet. DJ Chris Shine legt Musik nach der Devise „Siebziger, Achtziger, Neunziger und das Beste von heute“ auf. Der Eintritt kostet fünf Euro, um 21 Uhr geht es los. Künftig soll der Tanzboden im To Hoop immer am zweiten Samstag im Monat wackeln.

(up)