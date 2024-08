Mit Sängerin Anne Mosters aus Menzelen Ein Terrassenkonzert mit toller Atmosphäre

Bald nahm Leiting Kontakt zu der 18-jährigen Sängerin und Pianistin auf, die durch ihre Teilnahme an der Fernsehshow „The Voice Of Germany“ bundesweit Aufsehen erregte. „Das Konzert sollte eigentlich schon im März stattfinden, aber das hat nicht geklappt“, erinnert sich die Ossenbergerin. Doch jetzt ist es endlich so weit. Und weil Sommer ist, wird aus dem Wohnzimmer- kurzerhand ein Terrassenkonzert. Eines, das so schnell nicht in Vergessenheit geraten wird. Denn es stimmt einfach alles an diesem Abend.