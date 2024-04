Öffentlicher Personennahverkehr Warum der Taxis-Bus eine kostengünstige Alternative ist

Nicole Weber F. Santos, Klimaschutzmanagerin der Stadt, stellte diese Alternativen in einer Infoveranstaltung in der Gaststätte To Hoop vor. Ein Problem ist, dass die Buslinie 38 zwar die Ortschaft bedient, allerdings nur außerhalb der Schulferien und auch nur von Montag bis Freitag. „Gerade ältere Menschen wissen oft gar nicht, wann Schulferien sind“, so Nicole Weber, die die Lösung dieses Problems gleich hinterherschiebt: „Der Bus 38 wird am Samstag und in den Ferien durch ein Taxi-Bus-Angebot ersetzt. Wer damit fahren will, muss mindestens 30 Minuten vorher, gerne auch früher, die Hotline der NIAG unter 02841 8822444 (täglich von 6.30 - 22.30 Uhr) anrufen. Wer den Service nutzen möchte, muss Start- und Zielhaltestelle nennen und die Anzahl der Personen angeben, die mitfahren. Dann kommt ein Taxi zur im Fahrplan angegebenen Zeit zur Haltestelle und fährt die angemeldeten Passagiere auf der Buslinie.