Nach Streit von Pärchen : Mann (32) droht Rettern Messerstiche an

Wesel/Rheinberg Es ist ein dramatischer Fall von Bedrohung von Einsatzkräften: Zwei Weseler Rettungssanitäter wollten einem Rheinberger helfen, der sich verletzt am Rhein aufhielt. Doch dieser Mann beschimpfte und bedrohte die Helfer.

Ein schwerer Fall von Drohung gegen Hilfskräfte hat sich am Mittwoch in Wesel ereignet. Ein Mann, der sich selbst verletzte, geriet dabei im Bereich Büdericher Insel in Streit mit Rettungskräften. Er drohte an, die Helfer abzustechen. Dies berichtete die Polizei am Donnerstagmorgen. Die Weseler Feuerwehr zeigt sich bestürzt angesichts des Vorfalls. „An solch einen drastischen Fall kann ich mich in den vergangenen Jahren nicht erinnern“, sagt Christoph Hegering, Wachdienstleiter der Feuerwehr Wesel. Der Fall würde, wie immer in solchen Lagen, an die Bezirksregierung in Düsseldorf gemeldet. Der Täter muss mit einer empfindlichen Strafe rechnet so.