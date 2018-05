Rheinberg: Rettungshunde proben im Stadthaus

Rheinberg Für den Ernstfall probte jetzt die Rettungshundestaffel Niederrhein in Rheinberg. Die Möglichkeit, mit den Tieren im Stadthaus zu üben, ergab sich über Gastronom Oliver Prophet, der dann den Kontakt zur Stadt herstellte.

In den Fluren der Stadthalle schnüffelt sich Akay, ein belgischer Schäferhund, aufgeregt von Raum zu Raum. Ihm folgt aufmerksam sein Herrchen Senad Alic. Er leitet in Kamp-Lintfort die Hundeschule "Senco Dogs", aus dessen Schule viele der Mitglieder der "Rettungshundestaffel Niederrhein" kommen. In einem der hinteren Räume schlägt Akay dann mit einem Mal an - in dem Abstellraum findet er nahe des Heizungsrohres ein "Opfer". Und Alic funkt: "Männliche Person gefunden, ist wohlauf. RTW ist nicht notwendig."