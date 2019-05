Restaurant Scoozi : Wo die Pizza ihre Runden dreht

Alpen Die Rathausstraße hat ein neues italienisches Restaurant. Aushängeschild des Scoozi sind Pizzen – kross gebacken auf einer sich drehenden Steinplatte.

Mehr als ein viertel Jahrhundert lang war die Pizzeria da Paolo an der Rathausstraße eine feste Anlaufstelle für Fans der italienischen Küche. Vor drei Jahren schloss das Lokal. Seitdem kochte es nur noch in der Gerüchteküche. Bis vor sechs Wochen das Restaurant Scoozi an gleicher Stelle seine Pforten öffnete. Dabei handelt es sich um eine Tochtergesellschaft des an vielen Orten ansässigen Café Extrablatt mit Filialen unter anderem in Moers, Wuppertal und Dortmund.