Landtagswahl im Kreis Wesel : „NRW hat noch etwas für Humor übrig“

Renan Cengiz (35) aus Rheinberg, im Wahlkreis Wesel II Landtagskandidat für Die Partei, setzt auch in der Politik auf die Kraft des Humors. Foto: Armin Fischer (arfi)

Zwölf Fragen an Renan Cengiz aus Rheinberg, den 35-jährigen Landtagsdirektkandidatin von Die Partei. Er erzählt, wie er zur Politik kam, von seiner Kindheit und was er ändern will.