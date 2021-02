Unterstützung von Vereinen : Eintracht Veen dreht Video für Aktion „Vereinsliebe“

Die Aufnahme stammt aus dem Video des RV Eintracht Veen. Foto: RV Eintracht Veen

Veen Was der Reitverein Eintracht Veen im Jahr so alles auf die Beine stellt, zeigt ein Video, mit dem die Veener an der Aktion „VereinsLiebe“ der Volksbank Niederrhein und der Rheinischen Post teilnehmen.

Am 3. und 4. April soll auf dem Turniergelände am Veener Bergweg wieder um Schleifen geritten werden. Ob’s klappt, hängt auch in diesem Fall in erster Linie von der weiteren Entwicklung der Pandemie ab. Die Mitglieder des RV Eintracht Veen scharren mit den Hufen. Sie wollen ihren Sport zurück, sich im Dressurviereck oder im Springparcours messen. Glücklich ist der Vorstand um Werner Keisers darüber, dass die Mitgliederzahlen trotz der Corona-Krise stabil geblieben sind. Was der Reitverein im Jahr so alles auf die Beine stellt, zeigt ein Video, mit dem die Veener an der Aktion „VereinsLiebe“ der Volksbank Niederrhein und der Rheinischen Post teilnehmen.

„Wir zeigen in unserem Beitrag, dass wir ein wichtiger Bestandteil in unserem Dorf und für das gesellschaftliche Leben sind“, sagt Eintracht-Schriftführerin Angela Hügen. Sie hat Kassiererin Stephanie Keisers bei der Zusammenstellung des Videos unterstützt. In dem Clip sind auch viele der rund 350 Mitglieder zu sehen. Angela Hügen: „Es gab bei uns auch im zweiten Lockdown nicht viele Abmeldungen, sondern sogar einige Neuanmeldungen.“ Der Eintracht-Vorstand weiß die Treue zu schätzen, lässt sich aber seinerseits für die Mitglieder aber auch eine Menge einfallen.

„Wir verstehen uns als ein relativ moderner Verein, der mit der Zeit geht. Das sieht man allein schon an den Turnier-Prüfungen. Sehr gut angenommen wurden der Fahrer-Cup, die Hunter-Prüfung oder auch die Reiter-Rallye“, zählt Hügen auf. Gleichzeitig wahre der Reiterverein die Traditionen. Die Schriftführerin verweist da auf die Standarte. Bei Hochzeiten oder anderen Feiern wird sie gerne dazu gebeten.