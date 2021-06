Kultur in Rheinberg : Underberg-Freibad wird für eine Nacht ein Open-air-Kino

Rheinberg Film- und Medienstiftung startet ihre Sommerreihe Aktion FilmSchauPlätze NRW in Rheinberg. Zu sehen ist open air ein Film für die ganze Familie.

Sommerzeit gleich Ferienzeit und Ferienzeit gleich (Freiluft)-Kinozeit. Die reizvolle Gleichung voller jahreszeitlicher Genüssen geht wieder auf. Dank gesunkener Corona-Zahlen. Rheinberg wird – zum dritten Mal nach 2018 und 2019 – erneut Filmschauplatz der Film- und Medienstiftung NRW. Insgesamt 19 Städte und Gemeinden im Land an Rhein und Ruhr hat die Filmstiftung diesmal als Filmschauplätze ausgeguckt, an denen vom 20. Juli bis 17. August jeweils eine Open-air-Kinonacht stattfindet.

Rheinberg bildet den Auftakt zur diesjährigen Open-air-Kinoreihe. Und das in ganz besonderem Ambiente. Der Trägerverein Altes Rathaus, der die Filmnacht organisiert, wird am Dienstag, 20. Juli, den östlichen Teil des Underberg-Freibades in ein großes Open-air-Kino verwandeln. Auf einer 30 Quadratmeter großen Leinwand wird ab Einbruch der Dämmerung – so gegen 21.30 Uhr – der Film „Zu weit weg“ von der aus Nordrhein-Westfalen stammenden Regisseurin Sarah Winkenstette gezeigt. Der erzählt die Geschichte von zwei Jungen, die aus unterschiedlichen Gründen ihre jeweilige Heimat verlassen müssen und nach anfänglicher Konkurrenz in der neuen Heimat zu Freunden werden. Ein Sommerfilm für die ganze Familie.