Kies-Pläne für den Niederrhein Regionalplan erlangt Rechtskraft – Kreis und Kommunen klagen

Es war eine schwere Geburt. Im Weseler Kreishaus rechneten sie täglich damit, dass der nach langem Ringen im November beschlossene Regionalplan Ruhr im Gesetzes- und Verordnungsblatt NRW veröffentlicht wird und damit Rechtskraft erhält – was am Mittwoch auch passierte. Damit wachse der „Ehrgeiz“, sagte Helmut Czichy, Chef-Techniker im Kreishaus, in der Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses am Dienstagabend, noch rechtzeitig vor der für den 15. März angesetzten „Jubelfeier“ im Ruhrparlament Wasser in den Wein zu kippen.