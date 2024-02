Kies-Pläne für den Niederrhein Regionalplan erlangt Rechtskraft – Kreis Wesel will sofort klagen

Es war eine schwere Geburt. Im Weseler Kreishaus rechnen sie nun täglich damit, dass der nach langem Ringen im November beschlossene Regionalplan Ruhr im Gesetzes- und Verordnungsblatt NRW veröffentlich wird und damit Rechtskraft erhält – was am Mittwoch auch passierte. Damit wachse der „Ehrgeiz“, sagte Helmut Czichy, Chef-Techniker im Kreishaus, in der Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses am Dienstagabend, noch rechtzeitig vor der für den 15. März angesetzten „Jubelfeier“ im Ruhrparlament Wasser in den Wein zu kippen. Denn von dem Moment an, an dem das Planwerk mit dem am Niederrhein heftig umstrittenen Teilplan Kies Rechtskraft erlangt, ist es eben auch möglich, rechtlich reinzugrätschen. Daher will der Kreis seine angekündigte Klage gegen das Planwerk punktgenau einreichen, um damit erneut ein klares „politisches Signal“ zu senden. So weit, so gut. Doch anstatt den eiligst beantragten Beschluss zu fassen, die Klage schnellstmöglich auf den Weg zu bringen, verhedderte sich der Ausschuss in parteipolitischem Gezänk.