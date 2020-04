Corona-Krise : Maskenpflicht auch bei Fahrten mit der RB 31

Rheinberg/Alpen/Xanten Wer mit der Regionalbahn 31 zwischen Xanten und Duisburg fährt, muss von Montag an eine Schutzmaske tragen. Wer keine dabei hat, soll ein Tuch oder einen Schal benutzen, um Mund und Nase zu bedecken.

Von Montag, 27. April, an gilt in allen Zügen der Nordwestbahn eine Masken-Pflicht. „Wenn keine Maske zur Abdeckung von Nase und Mund verfügbar ist, kann auch ein Tuch oder ein Schal genutzt werden“, erklärt das Unternehmen. Schon vorher hatte die Nordwestbahn einen Mund- und Nasen-Schutz empfohlen – „zum Schutz von Ihnen und anderen Fahrgästen“.

Durch die schrittweise Rückkehr zum öffentlichen Leben werde voraussichtlich auch das Fahrgastaufkommen wieder steigen, erklärte das Unternehmen weiter. Um das Coronavirus weiter einzudämmen und die Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten, gelte deshalb auch in den Zügen der Nordwestbahn die Pflicht, Mund und Nase mit einer sogenannten Alltagsmaske zu bedecken.

In der vergangenen Woche hatte sich NRW mit anderen Bundesländern auf eine Maskenpflicht geeinigt. Von Montag an muss auch in Nordrhein-Westfalen eine sogenannte Mund-Nasen-Bedeckung beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen getragen werden.