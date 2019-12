Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Rheinberg haben unruhige Weihnachten 2019 erlebt. Am 24. und 25. Dezember sind sie viermal alarmiert worden: einmal wegen des brennenden Baums, einmal wegen eines Tieres, das in Not war, und zweimal unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst.