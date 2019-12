Vorfall auf RB31-Strecke : „Wir können nie vollständig ausschließen, dass Bäume in Oberleitungen fallen“

„Wir können nie vollständig ausschließen, dass Bäume in Oberleitungen fallen“

Rheinberg Nachdem ein Baum auf die Oberleitung der Regionalbahn (RB) 31 gefallen und in Brand geraten ist, versichert die Deutsche Bahn als Eigentümer der Strecke, dass sie alles unternimmt, um solche Vorfälle zu verhindern.

„Ziel ist es, die Schiene sturmsicherer zu machen – damit die Fahrgäste bei Wind und Wetter verlässlich unterwegs sind“, sagte eine Sprecherin, ergänzte aber: „Trotz aller Bemühungen können wir nie vollständig ausschließen, dass Äste oder Bäume in Oberleitungen fallen.“

Die Feuerwehr Rheinberg hatte den brennenden Baum an Heiligabend entfernt und gelöscht. Ein Zug der RB 31 hatte auf der Fahrt von Xanten nach Duisburg noch rechtzeitig halten können. Nach Angaben der Bundespolizei blieben die 15 Reisenden unverletzt. Wegen der Löscharbeiten war der Streckenabschnitt etwa eine Stunde lang gesperrt. An Heiligabend hatte es in der Region geregnet, teilweise wehte ein kräftiger Wind.