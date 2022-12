Über das Innehalten in einer zu schnellen Welt Die Bräuche meiner Oma

Zwischen Weihnachten und dem Heiligen-Drei-Königstag kommt der Zauber bei vielen noch einmal auf. Wir denken an die Traditionen, die es gab, als wir noch kleiner waren. Es passt so gut, dass die Rauhnächte in diese Zeit fallen, in der viele mit Weihnachten ohnehin zauberhafte Geschichten aufleben lassen. Was ich auch machen will: entspannen, kreativ werden – schreiben und malen, lesen und spazieren gehen, raus in die Natur. Dort möchte ich auf die kleinen Dinge achten. Sie begeistern das Kind in mir, das ich zurückgewonnen habe, als ich mit der Achtsamkeit angefangen habe. Das Wichtigste für mich – und das möchte ich als Ratschlag mit auf den Weg geben: Überlegen Sie sich, was Sie genau jetzt tun wollen. Machen Sie es, handeln Sie. Das, was Sie erledigen müssen, schreiben Sie auf eine Liste, dann vergessen Sie es nicht. Und: Ich stelle mir manchmal auch Wecker für die schönen Dinge mitten am Tag. So vergesse ich im Alltagsstress nicht, an mich zu denken. Das klingt selbstverliebt, finden Sie? Dann möchte ich an Michelle Pusikens erinnern, die sagt: „Mit niemandem verbringen wir mehr Zeit als uns selbst.“ Lassen Sie uns also zu einem möglichst angenehmen Zeitgenossen oder einer wertschätzenden Zeitgenossin für uns selbst werden. Und den Zauber der Rauhnächte gemeinsam in alle anderen Tage tragen.