Kommunalpolitik : Rheinberger Rat verfasst Resolution gegen Stromtrasse

Die Kabel für die Superstromtrasse sollen in der Erde verlegt werden. Foto: Amprion

Rheinberg Der Rheinberger Stadtrat will in seiner Sitzung am 13. April eine neue Resolution zur geplanten Stromtrasse A-Nord verfassen und an die Bundesnetzagentur senden.