Medizinische Notfallversorgung in Rheinberg : Rat mit einer Stimme für den Erhalt des Notarztes

Rheinberg Fraktionen befürchten eine erhebliche Verschlechterung der medizinischen Versorgung. Auch Notdienstpraxis wird verteidigt.

Lange war von Rat und Verwaltung, anders als in Xanten, wenig bis nichts hören, angesichts der Pläne im Kreishaus, den Rettungsdienstbedarfsplan neu auszurichten. Doch nun setzt die Politik ein deutliches Zeichen. In einer Sondersitzung verabschiedete der Rat in demonstrativer Einstimmigkeit eine Absage. Alle waren sich einig: Die nicht aufgehobene, lediglich für ein Jahr aufgehobene Absicht, die nächtlichen Notarztstandorte Rheinberg und Xanten zu streichen und den Notarzt von 19 bis 9 Uhr in Alpen zu stationieren, sei eine „nicht zu akzeptierende Verschlechterung“ der notfallmedizinischen Versorgung der Bevölkerung. Klare Forderung: „Die bisherige gute Regelung muss beibehalten werden.“ Diesen Standpunkt hat die Verwaltung auf gut drei Seiten sachlich ausführlich begründet.