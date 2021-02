Einzelhandel in Alpen : Erleichterung nach dem Votum für Edeka in Menzelen

Alpen Die Zeit der Irrungen und Wirrungen scheint vorbei. Der Rat hat planerisch den Weg frei gemacht für den Bau des Edeka-Marktes in Menzelen.

Die Ansiedlung von Edeka im Menzelen rückt in greifbare Nähe. Der Rat hat den Satzungsbeschluss für die Änderung des Bebauungsplans einstimmig auf den Weg gebracht, um an der Ecke Neue Straße/Xantener Straße (B 57) ein Gewerbegebiet auszuweisen zur Ansiedlung eines modernen Edeka-Marktes mit einer Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern. Die Erleichterung, nach so langer Zeit so kurz vor dem Ziel zu sein, war unüberhörbar. „Endlich haben wird den Bebauungsplan rund“, sagte Bürgermeister Thomas Ahls nach dem teilweise recht holprigen Planverfahren, in dem es immer wieder neue Verzögerungen gab.